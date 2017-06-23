Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Основная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов согласована. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента, председатель оргкомитета XIX ВФМС Сергей Кириенко.

"Ожидаем, что проведение такого фестиваля даст нам серьезную связь между историей фестивалей 1957, 1985 года и 2017 годом. А самое главное – также, как и в предыдущих фестивалях, будет уникальная возможность выстраивания диалога и настоящей дружбы между тысячами молодых людей из разных стран мира", – сказал Кириенко.

Он отметил, что российская сторона ждет от заседания международного организационного комитета рекомендаций и предложений. Заявления Кириенко прозвучали на второй встрече Международного организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Кириенко подчеркнул, что ключевые задачи в подготовке фестиваля выполняет Национальный подготовительный комитет, который сформирован молодежными организациями. По его словам, фестиваль молодежи и студентов - событие, определяющее будущее его стран-участниц и мира в целом.

Такие мероприятия определяют будущее всего мира.

Сергей Кириенко поблагодарил Всемирную федерацию демократической молодежи за возможность вновь провести фестиваль в России.





Масштабный форум, на который съедутся участники со всей планеты, пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Часть мероприятий фестиваля пройдет в Москве, остальные – по всей территории страны от Калининграда до Дальнего Востока. Всего городов проведения смотра восемь, это – Москва и Сочи (главные площадки), Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь.

Ожидается, что участие во Всемирном фестивале примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран мира. Предстоящий форум уже третий для нашей страны, до этого Москва принимала фестиваль в 1957 и 1985 годах.



