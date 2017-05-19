Найдена практическая польза грусти

Психологи установили, что периодически грустить полезно для здоровья. По их мнению, тоска не только усиливает концентрацию внимания, но и имеет ряд других положительных эффектов.

Медики считают, что печаль повышает работоспособность организма, передает ABC News. Согласно результатам исследования, плохое настроение обеспечивает ясность мысли и дополнительную мотивацию к совершению тех или иных поступков. Также тоска обостряет чувство справедливости, она делает человека менее эгоистичным.



Более того, грустный человек очень аккуратен в своих суждениях. Находящиеся в печали люди скептически относятся к поступающей информации. В связи с этим они не только более способны выявить обман и уловки, но и менее подвержены влиянию стереотипов.

Добавим, что упомянутые выше факторы позволяют человеку вести более продуктивную беседу с остальными людьми. Скептицизм и ясность мысли позволяют приводить более весомые аргументы, а концентрация внимания позволяет точно понять тезис собеседника.

При этом психологи уточнили, что фактически для организма полезны переживания в целом. "Негативные эмоции, такие как страх, злость, стыд или отвращение необходимы, потому что они помогают определить, избежать или преодолеть угрозу или опасную ситуацию", – заявил один из исследователей.

Напомним, ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали максимальный уровень счастья россиян за всю историю наблюдений. Эксперты связали это с тем, что граждане пытаются спрятаться от затяжных глобальных проблем. "Люди продолжают уходить во "внутренний мир" семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем "внешнего мира", которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные", – рассказал социолог.