Путин раскрыл интимную тайну

Президент России Владимир Путин поделился интимной тайной. По его словам, он уснул во время просмотра посвященного ему фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

Глава государства признался, что он до сих пор не посмотрел фильм "Путин" целиком. По его словам, во время просмотра киноленты он был слишком уставшим, передает "Газета.ru".

"Раскрою вам такую интимную тайну – я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете", – рассказал Владимир Путин. "А поскольку я там мало спал, то в самолете я его смотрел и заснул, так его и не досмотрел, но я еще обязательно посмотрю", – пояснил он.

При этом глава государства отметил, что он ознакомился с отзывами людей, видевших этот фильм. По их мнению, в "Путине" все объективно. "Каких-то продолжений не планируется", – цитирует президента РИА Новости.

Между тем он добавил, что сняться в фильме его убедил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил Владимиру Путину, что появление такого фильма было бы полезно для американских зрителей. По его словам, президент смог бы в рамках киноленты прежде всего рассказать им о России.

Ранее о том, что Владимир Путин так и не посмотрел фильм Оливера Стоуна, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, у президента на ознакомление с кинолентой пока не было времени. "Какие-то фрагменты он видел, но времени от начала до конца посмотреть не было. Мы ему подготовили это на диске. Может быть, во время одного из предстоящих перелетов ему представится возможность посмотреть", – предположил представитель Кремля.

Напомним, в США телеканал Showtime показал четырехсерийный фильм Оливера Стоуна о президенте России. Для интервью режиссер встречался с Владимиром Путиным более десяти раз, съемки длились около двух лет. В фильме глава государства рассказывает как о себе, так и о политике Кремля. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой.