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Общество

Обрушившаяся на Москву гроза парализовала город

Фото: instagram.com/polikan02
На столицу обрушился очередной ливень. Из-за непогоды на улицах города зафиксированы восьмибалльные пробки.
прочитано 507 раз

Наибольшие затруднения вечером в пятницу, 14 июля, отмечаются на юге, юго-западе и юго-востоке МКАД по внутренней и внешней стороне магистрали. Такие данные опубликованы на портале "Яндекс.Пробки". В настоящее время Мосводосток работает в усиленном режиме. Коммунальщики ликвидируют последствия ливня.

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Однако сильный дождь все же привел к частичному затоплению улиц, в том числе ряда крупных автомагистралей. По данным ТАСС, серьезно подтопило участки проспекта Вернадского и Ленинский проспект. Уровень воды в некоторых местах поднялся выше бордюров тротуаров.

Как пишет Life, дождь затопил тоннели на Новом Арбате и на Дмитровском шоссе. На улице Академика Комарова машину, в которой находились женщина и ребенок, почти полностью залила вода.

Между тем в мэрии сообщили, что ливневая канализация в Москве справилась с последствиями непогоды. Били приняты меры "для предупреждения скопления воды на проезжей части". А бригады "Мосводостока" "оперативно реагировали на заявки, поступающие от населения".

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к автомобилистам с рекомендацией быть внимательными в пути и по возможности выбирать для поездок по городу общественный транспорт во избежание заторов и ДТП.

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Публикация от Vladimir������✈️ (@best_offer18)

На усиленный режим работы переведено московское метро. "17:30. Мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий", – сообщили в пресс-службе подземки, отметив, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

Автор: Алёна Нестерова14 июля 2017, 19:48

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