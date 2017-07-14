Обрушившаяся на Москву гроза парализовала город

На столицу обрушился очередной ливень. Из-за непогоды на улицах города зафиксированы восьмибалльные пробки.

Наибольшие затруднения вечером в пятницу, 14 июля, отмечаются на юге, юго-западе и юго-востоке МКАД по внутренней и внешней стороне магистрали. Такие данные опубликованы на портале "Яндекс.Пробки". В настоящее время Мосводосток работает в усиленном режиме. Коммунальщики ликвидируют последствия ливня.

Однако сильный дождь все же привел к частичному затоплению улиц, в том числе ряда крупных автомагистралей. По данным ТАСС, серьезно подтопило участки проспекта Вернадского и Ленинский проспект. Уровень воды в некоторых местах поднялся выше бордюров тротуаров.

Как пишет Life, дождь затопил тоннели на Новом Арбате и на Дмитровском шоссе. На улице Академика Комарова машину, в которой находились женщина и ребенок, почти полностью залила вода.

Публикация от Vladimir Zhukov (@vladimir_zhukoff) Июл 14 2017 в 7:40 PDT

Между тем в мэрии сообщили, что ливневая канализация в Москве справилась с последствиями непогоды. Били приняты меры "для предупреждения скопления воды на проезжей части". А бригады "Мосводостока" "оперативно реагировали на заявки, поступающие от населения".

Публикация от Kseniya Dmitrieva (@kseniyadmitrieva) Июл 14 2017 в 7:19 PDT

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к автомобилистам с рекомендацией быть внимательными в пути и по возможности выбирать для поездок по городу общественный транспорт во избежание заторов и ДТП.

На усиленный режим работы переведено московское метро. "17:30. Мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий", – сообщили в пресс-службе подземки, отметив, что движение по всем линиям осуществляется штатно.