Нарколог посоветовал москвичам нюхать воздух после дождя
"Раз сейчас у нас осенняя погода, наша задача – добавить стимуляторов для своей сенсорной системы. Необходимо каждому человеку сделать свою жизнь более яркой. Например, как можно ярче одеваться. Я бы рекомендовала женщинам как можно больше украшений. Поставить дома как можно больше цветов, нужно сменить темные шторы на яркие", – посоветовала Татьяна Клименко, директор НИИ наркологии, который является филиалом ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Минздрава России.
Также нарколог считает, что справиться с хандрой из-за плохой погоды помогут культурные мероприятия. "Надо насытить жизнь яркими эмоциями – в выходные не сидеть дома, а выходить в парки, кино, театры", – цитирует агентство "Москва" Клименко.
Как писали Dni.Ru, москвичи этим летом стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. Специалисты косвенно связывают это с плохой погодой, которая все никак не покинет столицу.
По словам директора Московской службы психологической помощи Нины Петроченко, в июне услугами организации воспользовались около 3870 москвичей. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года – тогда за поддержкой обратились 3400 человек.
Между тем синоптики пообещали, что непогода вскоре покинет столицу. В ближайшие выходные, 15-16 июля, столбики термометров поднимутся в Москве до 27–28 градусов. При этом наиболее теплая погода в этом году установится в регионе в конце июля – начале августа.
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