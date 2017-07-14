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Гидрометцентр объявил о начале лета в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press\ Christian Charisius
Синоптики сообщили, что в столицу наконец пришло настоящее лето. При этом они сразу же оговорились, что теплая погода продержится в городе до конца следующей недели.
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице установился нормальный для летнего сезона температурный режим. "О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать", – сказал синоптик. Он отметил, что самым теплым днем в ближайшее время будет суббота, 15 июля 2017 года – днем воздух прогреется до 24-26 градусов, по области – до 27.

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"Довольно тепло – до 25 градусов – будет и в воскресенье, затем небольшое понижение – 21–22, это типичная температура для июля", – пояснил Роман Вильфанд. "Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится – от 19 до 24 градусов", – цитирует его ТАСС.

При этом синоптик подчеркнул, что делать точные прогнозы можно только на ближайшие пять дней. Он отметил, что погода во многом зависит от выпадения осадков и плотности облаков. В то же время Вильфанд подчеркнул, что температурный режим от 19 до 24 градусов является нормой для умеренных широт, так как "все-таки мы живем не в тропиках".

Руководитель Гидрометцентра добавил, что в ближайшие дни в столице пройдут непродолжительные грозы "с кратковременными, интенсивными осадками и усиление ветра до 12-17 метров в секунду". Тем не менее он нашел и плюсы в грядущих осадках. "Все вредные примеси, которые образуются от предприятий, все выбросы и выхлопные газы очень быстро улетучиваются – воздух чистый", – пояснил он.

По словам Вильфанда, очень значимым для температурного режима является повышение ночной температуры воздуха. Он подчеркнул, что в ближайшее время москвичам не придется "зябнуть от холода". "Температурный фон выше +12 градусов ночью, когда минимальные температуры, это уже признак теплой погоды, потому что уже утром, когда все идут на работу, жизнь начинается – уже тепло, уже температура выше +16 – +17 градусов", – рассказал синоптик.

Напомним, ранее психологи пояснили, что лето воспринимается жителями столицы как осень и вызывают соответствующую реакцию у их организма. "Могут возникать сезонные, осенние депрессии в летнее время", – пояснила эксперт Алла Аведисова. "Человек чувствует сонливость, подавленность, у него может наблюдаться повышенный аппетит, повышенная чувствительность", – рассказала она, посоветовав москвичам отправиться на отдых в "теплые страны".

Автор: Константин Улюкаев14 июля 2017, 18:29
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