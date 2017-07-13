Синоптики сделали неожиданный прогноз для москвичей
В ближайшие выходные столбики термометров поднимутся в Москве до 27 – 28 градусов. Наиболее теплая погода в этом году установится в регионе в конце июля – начале августа.
Что касается осадков, то они прогнозируются на протяжении всего июля. "В этот месяц традиционно много осадков, норма составляет 94 миллиметра", – цитирует главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову агентство городских новостей "Москва".
Так, 15 июля в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди, днем с грозами и порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью температура составит 15-17 градусов в Москве и 12-17 по области. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов в столице и до 27 по области.
В воскресенье кратковременные дожди и грозы сохранятся, будет ветрено. Ночью воздух прогреется до 18 градусов как в мегаполисе, так и в Подмосковье, передает официальный сайт Гидрометцентра России. Днем будет по-летнему жарко – 25-28 градусов выше ноля.
Отметим, в пятницу 14 июля из-за грозы, дождя и ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем местами возможен град. При этом в Москве будет довольно тепло – ночью 16-18 градусов, днем от 21 до 23.
С началом новой недели интенсивность дождей снизится, облаков станет меньше, а ночью будет немного прохладнее. Однако днем жара столицу не отпустит. Так, 17-18 июля ожидается 22-27 градусов.
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