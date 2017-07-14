Священник раскрыл "страшный секрет" Путина

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в столице рассказал, что находилось в коробке у "неизвестного спутника" российского президента Владимира Путина во время поездки на Валаам. По словам Александра Волкова, внутри была икона.

Священник раскритиковал интерпретации ряда СМИ о спутнике российского лидера, назвав смешными догадки о его личности. "Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона", – написал Александр Волков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что сам держал эту коробку "через десять минут". "Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких тайн, загадок и проблем", – заключил священник.

Поводом для обсуждения стали кадры с поездки Владимира Путина на Валаам. Судя по видео, российский президент сам управлял автомобилем. Когда он вышел из машины и открыл заднюю дверь – стали видны руки, одна из которых на что-то указывала, а вторая держала красную коробку.

Журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что тот направился к задней двери за пиджаком. Как писали Dni.Ru, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, кто на самом деле сопровождал политика.

По его словам, это был представитель службы безопасности. Когда президент управляет машиной, на заднем сиденье обычно находятся сотрудники ФСО. Временами там ездят переводчики или сотрудницы службы протокола.