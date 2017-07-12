Песков раскрыл "загадочного спутника" Путина на Валааме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, кто на самом деле сопровождал Владимира Путина в поездке на Валаам. По его словам, на заднем сиденье автомобиля находился мужчина.

Официальный представитель Кремля внес ясность в вопрос о том, кем же был "неизвестный спутник" российского лидера. Этим он окончательно развеял все слухи на сей счет.

По словам Пескова, с Путиным ехал мужчина – сотрудник службы безопасности президента, сообщает "Газета.Ru". Как правило, когда глава государства сам садится за руль, на заднем сидении находятся сотрудники ФСО. Временами сзади ездят переводчики или сотрудницы службы протокола.

Отметим, ранее ряд СМИ удивила видеозапись поездки Владимира Путина на Валаам. Журналисты рассмотрели в автомобиле президента неизвестного человека и стали строить догадки, кто же это на самом деле.

На кадрах видно, что российский лидер подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю за рулем MercedesML. Припарковав автомобиль, он выходит из него и направляется к задней дверце, открывает ее и протягивает руку. Неизвестный человек в машине показывает на что-то пальцем, после чего Путин закрывает дверь.

Отметим, президент прибыл на Валаам 11 июля, в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Главу государства у храма встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин пробудет там до 14 июля, передает Lenta.ru. По словам Дмитрия Пескова, президент "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря", помогая как в плане хозяйственной деятельности, так и в решении других вопросов.