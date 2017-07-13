Журналист рассказал о забавном эпизоде с Путиным на G20

Владимир Путин даже в долгих поездках выглядит импозантно, одет с иголочки. Секрет ухоженного вида российского лидера открылся во время его визита на Валаам. И в этом, как выяснилось, одно из отличий – не главное, конечно, но знаковое – президента России от его украинского коллеги Петра Порошенко.

Точку в пересудах интернет-общественности по поводу нашумевшего кадра прибытия президента на Валаам поставил журналист кремлевского пула. Дмитрий Смирнов, много времени проводящий в поездках с Владимиром Путиным, пояснил: дело-то в пиджаке.

По словам Смирнова, президент всегда ездит в автомобиле без пиджака. Прибывая с визитом в другие страны, он выходит из самолета в пиджаке, но перед посадкой в машину все равно его снимает. "На недавнем саммите G20 был смешной эпизод, когда он, задержавшись на встрече с Трампом, приехал на праздничный ужин с опозданием – и надевал этот самый пиджак на ходу. Ну не любит человек ходить в мятом, не Порошенко он", – пишет специальный корреспондент "Комсомольской правды".

Жаждущим хлеба и зрелищ "диванным экспертам" дай только повод – они тут же сочинят очередную душещипательную или шокирующую историю. Таким поводом на сей раз стали кадры, показанные телеканалом "Звезда".

Владимир Путин сам был за рулем автомобиля. Президент выходит из машины, открывает заднюю дверь. На заднем сиденье оператору видны руки, одна из которых на что-то указывает, вторая – держит красную сумку или футляр.

"Выйдя из авто, Путин направился к задней двери, чтобы взять пиджак. В это время сотрудник безопасности, сидевший с другой стороны, уже вышел с этим пиджаком и обходит машину, это видно на ролике. А другой сидевший сзади сотрудник Путину на него показывает – вон он, мол, пиджак, надевайте", – цитирует сайт "Комсомольская правда" журналиста.

Конечно, авторы версии о "незнакомке в красном" своего поражения не признают. Но и внятно объяснить, почему у "спутницы Путина" мужские и хорошо тренированные руки, отчего она не в красном все же, а в черных брюках, а в руках – вовсе не сумочка, а бархатный подарочный футляр – вряд ли смогут. Хотя все это при желании можно рассмотреть на видео.

Как писали Dni.Ru, о том, кто на самом деле сопровождал Владимира Путина в поездке на Валаам, рассказал пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, с главой государства ехал сотрудник службы безопасности. Как правило, когда президент сам садится за руль, на заднем сиденье находятся сотрудники ФСО. Временами сзади ездят переводчики или сотрудницы службы протокола.

Но это же для проницательных "экспертов" слишком просто. При этом, как отмечает корреспондент "КП", самое смешное в том, что никто ведь не против, если бы когда-нибудь на этом сиденье и в самом деле появилась спутница в красном платье. Автор уверен, что народ бы только порадовался за своего лидера.