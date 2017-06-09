Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева

Она знала, что Никита Сергеевич и Нина Петровна не ее родители. Фотография отца всегда стояла на полке, а имя матери в доме не упоминали.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС. Ее отец – летчик-истребитель. Во время финской кампании он бомбил линию Маннергейма. Летом 1941-го самолет Леонида был сбит, а сам он ранен. Летчик долго лечился в тылу, чередуя процедуры с веселыми кутежами. И однажды в пьяном споре попытался выстрелом сбить бутылку с головы товарища, но промахнулся и попал ему прямо в лоб. За убийство Леонида осудили на восемь лет лагерей "с отбыванием части срока на фронте". А в марте 1943-го старший лейтенант Хрущев не вернулся из боевого вылета. Эту версию подтверждает его боевой товарищ, летчик Заморин: "После бронебойного удара самолет Хрущева буквально рассыпался у меня на глазах".

По другой версии, Леонид Хрущев был сбит, попал в плен и согласился на сотрудничество с немцами. После этого, якобы по личному распоряжению Иосифа Сталина, сотрудники СМЕРШ нашли предателя и доставили в Москву. О том, что произошло в Кремле, свидетельствовал генерал КГБ Михаил Докучаев: "Хрущев заплакал, а потом стал рыдать. Мол, сын виноват, пусть его сурово накажут, только не расстреливают. Сталин сказал: "В сложившемся положении я ничем помочь не могу". Никита упал на колени. Умоляя, он стал ползти к ногам Сталина, плача и прося снисхождения для сына. Когда сотрудники охраны и врачи приводили Никиту Сергеевича в чувство, он все время твердил: "Пощадите сына, не расстреливайте…"

Хрущев до самой смерти не мог простить Сталину такого унижения: "Ленин в свое время отомстил царской семье за брата‚ а я отомщу Сталину‚ пусть мертвому‚ за сына".

И даже несмотря на эти сведения, нет точных данных о том, как погиб Леонид. Так как нет никаких документальных подтверждений – одни воспоминания современников. При этом именно смерть сына стала причиной обвинительных заключений, которые позже прозвучат из уст Никиты Хрущева в адрес Иосифа Сталина.

Мать Юлии, Любовь Хрущеву арестовали сразу же после исчезновения Леонида – как члена семьи изменника Родины. На свободу она вышла только в 1950-е. Однако Хрущев совершенно не интересовался судьбой невестки. Они случайно встретились в конце 60-х на каком-то семейном вечере. Никита Сергеевич сухо сказал ей: "Здравствуй, Люба!" – и на этом все их общение закончилось.

О том, что у нее есть мать, Юля узнала только в 16 лет, когда окончила школу. Нужно было подавать документы в университет, и ей все рассказали. Девочка была в шоке – она своими родителями считала дедушку с бабушкой.

Хрущев мечтал, чтобы Юля стала учителем или агрономом. Считал, что это самые полезные профессии. Но ей это было не интересно, и она долгое время работала в агентстве печати "Новости", а затем была завлитом одного из московских театров.

В личной жизни "внучки-дочки" тоже все было непросто. Первым мужем Юлии Хрущевой стал Николай Шмелев, известный экономист, академик РАН. Он – один из немногих, кто в годы перестройки не побоялся выступить с критикой экономической политики государства. Предложение любимому мужчине Юля сделала сама. "В шесть часов утра открылась дверь моей комнатки, где я тогда жил сам себе хозяин, была поставлена на порог спортивная сумка, и человечек сказал: "Отсюда я больше не уйду!" – не раз вспоминал Шмелев.

Хрущев зятя воспринял неоднозначно, потому что молодые поженились не по канонам, без официального предложения руки и сердца. Пару раз с зятем первый секретарь ЦК КПСС разговаривал на повышенных тонах. Попрекал молодого Шмелева, сравнивая с Дороховым из "Войны и мира".

Юля и Николай прожили в коммуналке около двух лет. И это было самое счастливое время их брака. Через пять лет Николай бросил жену. Хрущев потребовал объяснений у Юлии. Она сказала, что у ее мужа появилась другая. Когда Никита Сергеевич спросил "А ты дала для этого основания?" – ответила: "Дала".

Спустя четыре месяца после развода она родила дочь. И по настоянию отца вышла замуж за своего нового друга – Льва Петрова – журналиста, который одновременно служил в ГРУ. Родила двух дочерей, Нину и Ксению. В 1970 году Петров умер.

Юлия 18 лет скрывала свое происхождение, став Петровой. А фамилию деда взяла после прихода к власти Михаила Горбачева.



Ее дочь Нина в конце 80-х уехала учиться в Америку, в Принстон. С тех пор живет и работает в США. Считается большим специалистом-аналитиком по России. В разводе.

Еще одна дочь Юлии – Ксения – живет в России. Ее сына, праправнука Хрущева по этой линии, зовут Никита.