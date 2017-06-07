ОНФ возмущен состоянием мемориала "Героям-панфиловцам"

Активисты Общероссийского народного фронта выявили множество вопиющих нарушений, допущенных при благоустройстве Мемориала 28 панфиловцев. Ремонт расположенного на разъезде Дубосеково Волоколамского района Московской области монумент обошелся бюджету более чем в 203 миллиона рублей.

Как показал мониторинг закупок администрации Волоколамского района в апреле 2016 г. на сайте госзакупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по капитальному ремонту курганного комплекса и благоустройству прилегающей территории "Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941 года в неравном бою было остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков", расположенному между легендарным разъездом Дубосеково и деревней Нелидово Чисменского сельского поселения.

По результатам конкурса в июне был заключен контракт более чем на 203 млн руб. Работы следовало завершить не позднее 31 октября. Акт сдачи-приемки подписан 30 октября, работы оплачены и приняты в эксплуатацию, несмотря на многочисленные нарушения. Мало того, в составе приемочной комиссии оказался представитель подрядчика.

В мае активисты ОНФ выехали с рейдом к мемориалу и обнаружили, что освещение на Мемориале работает менее чем на 50%, газоны постелены отвратительно, часть облицовочной плитки растрескалась, бордюрный камень крошится, а местами отсутствует. Вместо асфальта использована садовая крошка, дорожки не доходят до монумента, блиндажи не реставрировались, нет ни видеонаблюдения, ни охраны, ни водоотведения, ни мусорных урн, ни доступа для людей с ограниченными возможностями и всего один покосившийся навигационный указатель. Предусмотренные проектом туалеты размещены на краю мемориала и закрыты на замок. Окопы, вырытые героями-панфиловцами в 1941 году, горе-подрядчики наполнили строительным мусором, присыпав грунтом, сравняли с землей.

"Очевидно, что в ситуации вокруг благоустройства мемориала "Героям-панфиловцам" администрация Волоколамского района повела себя по меньшей мере халатно. Непонятно, зачем заказчик привлек к приемке работ представителя подрядчика, как могли быть приняты и оплачены фактически невыполненные работы. Полагаем, здесь есть поле для деятельности Прокуратуры Московской области, куда мы обратимся с просьбой провести проверку действий заказчика, принявшего объект исторического значения с многочисленными нарушениями и заплатившего более 200 млн рублей", – подчеркнул эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Иван Ястреб.

Вместе с тем, гарантийный срок на работы по контракту составляет 12 месяцев, и подрядчик несет ответственность за устранение появившихся дефектов. Однако заказчик не привлек его к устранению недостатков. Более того, 28 декабря стороны расторгли контракт по соглашению сторон, чтобы не исполнять гарантийные обязательства.

"По мнению экспертов ОНФ, в действиях представителей администрации и подрядной организации могут быть выявлены признаки мошенничества в особо крупном размере и халатности. Мы обратились в главное контрольное управление Московской области с просьбой проверить соответствие выполненной работы условиям контракта. Раз администрация не добивается от подрядчика выполнения обязательств, значит, этого добьется Общероссийский народный фронт", – отметил член регионального штаба ОНФ Алексей Даутов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.