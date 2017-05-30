ОНФ нашел в России 200 новостроек с дефектами

Общероссийский народный фронт провел мониторинг домов для переселения граждан из аварийного жилья и выяснил, что около двухсот домов имеют проблемы с качеством строительства. Итоги мониторинга "фронтовики" передадут в Минстрой России.

Речь идет о домах, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года. По результатам мониторинга эксперты ОНФ составили реестр из 191 дома, в отношении которых имеются претензии к строительной готовности и качеству зданий. Проверка качества жилья, возводимого по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, была проведена в рамках оценки состояния исполнения правительством и субъектами страны перечня поручений президента.

В середине апреля активисты Народного фронта проверили 261 многоквартирный дом в 59 регионах, которые возводились по муниципальным контрактам на строительство. Мониторинг проводился в форме фотофиксации строительной готовности домов. В рамках исследования также были опрошены жители заселенных домов по вопросу качества предоставленного жилья.

Активисты ОНФ выявили, что из всех проверенных домов не были завершены строительные и отделочные работы в 51 доме в 15 субъектах страны. Это Амурская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Тверская, Тульская, Ленинградская, Пензенская области, а также Республики Башкортостан, Северная Осетия-Алания и Ставропольский край.

Результаты мониторинга подтвердили фактическую строительную готовность 207 домов на территории 54 регионов, из которых заселены 174 дома. На момент проведения мониторинга не было заселено 33 дома.

Из числа достроенных и заселенных домов значительные дефекты были выявлены в 21 доме в 15 регионах. Речь идет про Иркутскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Ленинградскую, Новгородскую, Оренбургскую области и Еврейскую автономную область. Также некачественные дома обнаружены в Пермском крае, Республиках Алтай, Коми, Саха (Якутия), Хакасии, в Удмуртской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе. Представители ОНФ зафиксировали наличие плесени в квартирах, трещин, обильные протечки воды, деформацию пола или иных элементов, отсутствие водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, низкую температуру в помещении.





Из числа достроенных и заселенных домов незначительные дефекты были выявлены в 86 домах в 37 регионах. Речь идет о незавершенном благоустройстве придомовой территории, дефектах оконных рам, проблемах с регулярным предоставлением коммунальных услуг, деформации лестниц, осыпании штукатурки. Дома по некоторым адресам активистами ОНФ не были найдены вовсе.

"Работа активистов Народного фронта и совершенствование законодательной базы позволили повысить качество жилья для переселенцев и, соответственно, снизить долю домов со значительными дефектами более чем в два раза по сравнению с 2015 годом", – отметил руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" Виктор Рожков.

Результаты проведенного в апреле мониторинга свидетельствуют, что проблема все еще не решена. Недопустимо сдавать дома с дефектами, либо вообще в процессе строительства, добавил представитель Народного фронта. "Поскольку президент лично уделяет этому вопросу такое пристальное внимание, региональная власть должна обеспечить исправление всех выявленных дефектов и нести персональную ответственность за введение некачественного жилья по программе", – заключил Рожков.

Напомним, что на заседании Госсовета в мае 2017 года глава Исполкома Народного фронта Алексей Анисимов привел в качестве примера случаи, когда переселенцам предоставляется некачественное жилье – так называемое новое аварийное. Кроме того, он отметил, что не все регионы успевают выполнить программу по расселению аварийного жилья в срок – к сентябрю текущего года.

После этого глава государства поручил кабмину до 1 марта 2018 года представить предложения по применению мер персональной ответственности высших должностных лиц в регионах, не обеспечивших исполнение в срок обязательств по переселению граждан из аварийного фонда. Кроме того, президент поручил руководителям высших исполнительных органов регионов обеспечить личный контроль за устранением выявленных недостатков жилых помещений в многоквартирных домах, предоставленных в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.