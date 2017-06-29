На Украине развратная замминистра продала свидание за $423 тысячи

На благотворительном аукционе продан завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой. Свидание обошлось покупателю в 11 миллионов гривен (порядка 423 тысяч долларов).

Стартовая цена лота составляла 3,8 доллара. На деньги, полученные от победителя, организаторы аукциона планируют купить аппараты для искусственной вентиляции легких для детской клиники Института нейрохирургии.

Однако вполне может быть, что покупка свидания с чиновницей за 423 тысячи долларов произошла по технической ошибке. Если это так, то по правилам электронных аукционов выигрывает участник, следующий по величине ставки после победителя, сообщается на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

Также 26 июня был открыт благотворительный лот "ужин с министром юстиции Павлом Петренко". Чиновник обещает неформальное общение. Кроме того, он ответит на все вопросы, касающиеся реформ в сфере юстиции, онлайн-услуг и ежедневных сервисов Министерства юстиции Украины для граждан.

Одно из требований к кандидату на пост заместителя МВД Украины - стаж не менее 10 лет

Какая молодец Настя Деева, на службе у родины с 14 лет pic.twitter.com/pz6sIarjwE — Вестник Луганска (@LuganskNovosti) 13 ноября 2016 г.

Свидание с главой Минюста Украины должно состояться в течение месяца после аукциона. Ценовые предложения принимаются до 11 июля – даты проведения аукциона.

Напомним, ранее на благотворительных торгах продали за 346 долларов поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. Победителем стал Алексей Бойчук, пожелавший не раскрывать сферу своей деятельности.