На Украине замминистра продала свидание за $350

На благотворительном аукционе разместили лот на поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко. Его начальная цена составляла 3,8 доллара.

Победителем стал Алексей Бойчук. Он купил свидание с чиновницей за девять тысяч гривен (346 долларов).

Кроме имени и фамилии, о победителе нет никаких данных. Всего в аукционе приняли участие пять человек и две компании, так как лот был открыт и для юридических лиц, сообщает "Газета.ru".

Итоги распродажи опубликованы на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro. При этом в протоколе Бойчук указан как физическое лицо. Там есть его подпись, а также стоит дата: 21 июня. Отметим, 27-летняя Бойко была назначена замминистра энергетики Украины в феврале этого года.

Примечательно, что не первый раз на Украине продают свидание с молодой чиновницей. Напомним, ранее на благотворительные торги на той же электронной площадке был выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой. Его стартовая цена была тоже 3,8 доллара.

Как писали Dni.Ru, в аккаунте ProZorro в социальной сети Facebook подчеркивалось, что продажа завтрака – благотворительная акция. "Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", – сообщили организаторы аукциона.