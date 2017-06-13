Развратная замминистра МВД Украины продает свидание за деньги

Украинский благотворительный фонд "31 июня" выставил на электронной площадке лот под названием "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой". Начальная стоимость свидания с киевской чиновницей – 100 гривен, то есть чуть более 200 рублей.

Завтрак с Анастасией Деевой можно приобрести на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro. Сделать ставку можно до 28 июня, а сам аукцион пройдет 29 июня в 11:04 по московскому времени.

В аккаунте Prozorro в социальной сети Facebook подчеркивается, что продажа завтрака с чиновницей – это благотворительная акция. "Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", – сообщают организаторы аукциона.

Примечательно, что лот рассчитан исключительно на одного человека. "Период реализации – в течение месяца после аукциона по предварительной договоренности сторон", – обозначено в условиях продажи свидания.

Напомним, 24-летняя Анастасия Деева была назначена на должность замминистра МВД Украины по вопросам евроинтеграции. Однако многие украинцы были возмущены выбором главы ведомства Арсена Авакова из-за ее эротической фотосессии, опубликованной в Сети. За ее интимные снимки пришлось оправдываться даже самому министру. "Студентка не имеет право на частные фото? Или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии?" – заявил Аваков.

Одно из требований к кандидату на пост заместителя МВД Украины - стаж не менее 10 лет

Какая молодец Настя Деева, на службе у родины с 14 лет pic.twitter.com/pz6sIarjwE — Вестник Луганска (@LuganskNovosti) 13 ноября 2016 г.

Позднее бурное обсуждение интимных фотографий прокомментировала сама Анастасия Деева. По ее словам, она не ожидала подобной травли. Она уверена, что причиной тому стало стереотипное мышление украинцев. "Единственное, что меня возмутило персонально – это то, что никто не может судить тебя не по действиям, а по тому, что ты женщина, человек, и сколько тебе лет", – заключила она.