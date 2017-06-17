Верующие по 12 часов стоят в очереди к мощам святителя Николая

В субботу время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 12 часов. Верующие выстраиваются в колонну в районе станции метро "Фрунзенская", передает РИА Новости.

"В воскресенье и рабочие дни среднее время ожидания в очереди составляет примерно 3,5 часа", – отметили организаторы.



Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в этот день недели приезжает большое число верующих из регионов.