Трогательная забота Путина о крестнице
Несмотря на очень плотный график, российский лидер находит время для своей крестницы. По словам депутата, президент ни разу не пропустил день рождения Даши.
"Путин также видится со своей крестницей, он хороший крестный отец, который каждый год 20 мая поздравляет крестницу с днем рождения", – рассказал Медведчук в интервью австрийскому каналу ORF, которое было опубликовано на сайте движения в понедельник.
Отметим, что у Виктора Медведчука две дочери – 35-летняя Ирина и 13-летняя Дарья. Последняя родилась 20 мая. Девочка учится в одной из киевских школ.
Напомним, что ранее в рамках интервью для документального фильма о российском лидере, который снимает Оливер Стоун, Владимир Путин впервые рассказал о своих внуках. Президент посетовал, что не может часто видеться с ними.
"Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков. Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", – сообщил телеканал CNN, транслирующий отрывки из интервью.
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