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Общество

Трогательная забота Путина о крестнице

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, депутат Виктор Медведчук рассказал о том, как президент России заботится о его дочери Дарье. Владимир Путин является крестным папой 13-летней девочки.
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Несмотря на очень плотный график, российский лидер находит время для своей крестницы. По словам депутата, президент ни разу не пропустил день рождения Даши.

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"Путин также видится со своей крестницей, он хороший крестный отец, который каждый год 20 мая поздравляет крестницу с днем рождения", – рассказал Медведчук в интервью австрийскому каналу ORF, которое было опубликовано на сайте движения в понедельник.

Отметим, что у Виктора Медведчука две дочери – 35-летняя Ирина и 13-летняя Дарья. Последняя родилась 20 мая. Девочка учится в одной из киевских школ.

Напомним, что ранее в рамках интервью для документального фильма о российском лидере, который снимает Оливер Стоун, Владимир Путин впервые рассказал о своих внуках. Президент посетовал, что не может часто видеться с ними.

"Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков. Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", – сообщил телеканал CNN, транслирующий отрывки из интервью.

Автор: Алёна Нестерова12 июня 2017, 17:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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