Москвичей на праздниках ждет сильный дождь и мокрый снег

Более 80% от месячной нормы осадков ожидается в Москве 8 и 9 мая. По данным синоптиков, в эти дни выпадет до 42 милиметров при месячной норме в 51 мм. При этом 8 мая в столице пройдет сильный дождь, переходящий в мокрый снег.

"Также интенсивные осадки прогнозируются в ночь на 9 мая – еще 9 милиметров, в течение праздничного дня может выпасть еще 1 мм осадков", – сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу.