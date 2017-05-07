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Общество

"Бессмертный полк" начал свой марш по миру

Акция "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. Фото: Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
"Бессмертный полк" начал свой марш по городам мира. "Катюша", "Смуглянка" и "Синий платочек" звучали 7 мая на улицах Вашингтона и Нью-Йорка. А в День Победы 9 мая полк прошествует по Москве и другим российским городам. Участники – от школьников до ветеранов, пройдут по столице с портретами отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне.
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Алина Еремкина из Мордовии – активист Российского движения школьников. Благодаря "Бессмертному полку" она выяснила много нового об истории своей семьи. 9 мая Алина понесет портрет прадеда – Павла Васильевича Ризаева.

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Кто пойдет с "Бессмертным полком"

"Мой прадедушка родился в 1916 году в Ардатовском районе, в селе Кечушево. Он прошел Финскую и Великую Отечественную войну. В годы Второй мировой воевал на Курской дуге. Был командиролм танка Т-34, участвовал в знаменитом сражении под Прохоровкой. Награжден орденом Красной звезды и медалью "За отвагу", – рассказала Алина.

По словам Еремкиной, после войны ее прадед помогал восстанавливать народное хозяйство в Германии. Павел Васильевич прожил долгую счастливую жизнь со своей женой-Лидией Михайловной, у них было семеро детей.

Ученица Зыковской средней школы Ольга Минликаева пройдет с "Бессмертным полком" с портретом Александра Фроловича Тараканова. Ее прадед служил в пехоте. На фронт ушел в июле 1941 года. С июля 1942-го по май 1945-го – командир стрелкового взвода. В этой должности начинал в 246 стрелковой дивизии 911 стрелкового полка 57 армии Сталинградского фронта, а закончил в 257 стрелковом полку Рижской дивизии Ленинградского фронта.

Фото: ok.ru

За годы войны Александру Тараканову довелось повоевать на 4 фронтах: Сталинградском, Калининском, Прибалтийском и Ленинградском. Дважды был ранен и контужен. Награждён медалью "За боевые заслуги", Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945".

Как рассказывает Ольга после войны ее прадед женился. У него была большая и дружная семья. Несмотря на все трудности, вместе с женой воспитали двух сыновей и трёх дочерей.

"К сожалению, мой прадедушка уже давно умер. Я никогда не видела его. Но много знаю о нём из бабушкиных рассказов. Мой прадедушка не имел звания Героя Советского Союза. Но для меня каждый солдат, который храбро сражался за свою Родину и родной дом, является героем. Нужно помнить великие подвиги, но нельзя забывать и о тех, кто также внёс свою частичку в Победу 1945 года. Ведь воин жив до тех пор, пока о нём помнят", – уверена Ольга Минликаева.

Фото: ok.ru

Семья Михаила Киричкова пойдет в колоннах "Бессмертного полка" с портретом своего деда, Яркового Михаила Ивановича. Теперь они знают, где погиб и похоронен герой. 29 апреля 2016 года останки красноармейца обнаружили активисты Ивановского регионального отделения "Поискового движения России".

Бойцы поискового отряда "Эхо" работали в Ярцевском районе Смоленской области. Найденные останки удалось опознать по солдатскому медальону, который специалисты прочитали прямо на месте. Ярковой Михаил Иванович, 1915 года рождения, уроженец Ростовской области, по документам числится пропавшим без вести.

Михаил Киричков. Фото: ok.ru

Поисковикам удалось разыскать родных. Как выяснилось, семья все это время знала, что Михаил Иванович погиб. Печальную весть с фронта принес родной брат Михаила – Яков Ярковой. Он стал свидетелем его гибели. 19 августа 1941 года Михаил пытался спасти кого-то из однополчан, выполз из окопа. Вражеская пуля попала в голову.

Внук солдата, Михаил Киричков, почтит память деда шествием с "Бессмертным полком". Портрет героя ему поможет нести правнук красноармейца Михаила Яркового.

Автор: Федор Лопырев7 мая 2017, 14:07

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