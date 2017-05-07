Шойгу отрепетировал парад Победы на Красной площади

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошла военна техника, в том числе арктические ЗРК и танки "Армада". Завершили прогон парада шесть штурмовиков Су-25, которые цветным дымом нарисовали в небе российский триколор, передает ТАСС.
Во время репетиции проверялась слаженность пеших отрядов, военной и воздушной техники. На Красной площади присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков. Они совершили объезд пеших расчетов на площади.
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