Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт

В Домодедово пассажиры заблокировали зал ожидания и регистрационные стойки. Из-за отмены рейсов многим пришлось ночевать прямо в аэропорту.

В московском аэропорту Домодедово отменили несколько рейсов, информирует "Яндекс.Расписание". В основном вовремя не попали на борт пассажиры, направлявшиеся в Турцию и на Кипр.

В толпе распространяются слухи о том, что отмена внутренних и международных рейсов компании "Вим-Авиа" связана с поломкой одного из принадлежащих перевозчику самолетов. Возмущенные клиенты заблокировали зал ожидания и стойки регистрации.

Пассажирам предоставили талоны на воду и питание, а вот мест в гостинице всем не хватило. Многим пришлось ночевать прямо в здании аэропорта, что повысило градус недовольства.

"Сказали, что нет самолета, что нет в самолете мест для нас. И все. Мы с 07:00 28-го числа", "Только воду нам дали!", "Обещали выдать талоны на питание. Отправляют в разные стороны и ничего не говорят", "Чартеров на сегодня нет. Вторые сутки идут. Завтра тоже неизвестно. Отпуск пропадает!" – пожаловались пассажиры.

Задержка и отмена рейсов произошла также в Шереметьево. О сбоях в расписании во Внуково и Жуковском не сообщается.