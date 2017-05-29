Желтая угроза задержала десятки рейсов в Москве

В первый рабочий день недели, 29 мая, в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru. Кроме того, ожидаются дожди с грозами.

В связи с этим в регионе осложнилась транспортная ситуация, в частности авиаперевозки. По данным портала "Яндекс.Расписание", свыше 25 рейсов из столичных аэропортов были задержаны, еще несколько – отменены. Утром в Домодедово задержали 19 вылетов и отменили шесть, в Шереметьево задержали семь вылетов.