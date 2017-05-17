В московских аэропортах отменено около 20 рейсов

Согласно данным портала "Яндекс. Расписание", в среду, 17 мая, отменено 18 рейсов в трех крупнейших столичных аэропортах. Кроме того, вылет 15 лайнеров задержан.

В Шереметьево отменили пять рейсов, еще три задерживаются. В Домодедово отменено 12 рейсов, шесть самолетов отправятся с опозданием. Во Внуково один рейс отменен. Аэропорт Жуковский работает по расписанию.

В Москве 17 мая ожидается ветреная погода с небольшими осадками. Воздух в мегаполисе прогреется до +11...+13, по области – до +13.