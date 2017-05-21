Когда грянет новый Майдан на Украине

Последние события на Украине наводят на мысль, что вскоре там может грянуть новый Майдан. Причем, в отличие от беспорядков трехлетней давности, организаторы и вдохновители которых находились в Брюсселе и Вашингтоне, на этот раз народное недовольство может перерасти в революцию без подпитки западными деньгами и без участия иностранных инструкторов.

Президент Петр Порошенко катастрофически теряет популярность у своего народа. Занявший пост главы государства на волне Майдана и революционных настроениях, сегодня он своими непопулярными, а порой, абсурдными решениями роет себе политическую могилу. Самые свежие примеры со сцены украинского театра абсурда – запрет на ношение георгиевской ленты и хамское отношение к ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы.

На фоне распадающейся экономики и диких тарифов на коммунальные услуги, кощунственные решения, затрагивающие сотни тысяч украинцев, могут аукнуться Порошенко в лучшем случае импичментом. А запрет в стране российских сетевых сервисов "Яндекса", "Одноклассников" и "ВКонтакте" тоже не прибавляет популярности Порошенко среди потенциального электората. Мало того, последнее решение раскритиковали даже в Брюсселе, который до этого только и занимался тем, что пел дифирамбы киевским властям.





Тем не менее, Майдан в том виде, к которому мы привыкли, а именно – хорошо подготовленная революция с серьезной финансовой подпиткой и пассионарными элементами, прошедшими хорошую подготовку, сегодня на Украине невозможен, уверен политолог и публицист Армен Гаспарян. Но вполне возможен некий социальный бунт, который может привести к вспышке революционной ситуации на Украине.

Сегодня в Незалежной существует великое множество нерешенных вопросов и, очевидно, что нынешняя власть решать их не хочет и не может. Прежде всего, это – продолжающаяся гражданская война на территории страны. Известно, что никакой альтернативы Минским соглашениям на сегодня не существует, но выполнять их в Киеве не собираются.



Вторая проблема – полных крах экономики, последние три года предприятия на Украине только закрывались. Это привело к росту безработицы, а новых рабочих мест как не было, так и нет. Нельзя сбрасывать со счетов и постоянно растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Причем, ситуация в этой сфере выглядит абсурдной: плата за коммунальные платежи стала превышать среднюю пенсию по стране.

"События последних дней, связанные с запретом георгиевской ленточки и российских сетевых сервисов, тоже добавили масла в огонь и настроили часть украинцев против властей", – сказал Армен Гаспарян в интервью Dni.Ru.





Помимо этого, несколько дней назад на Украине запретили самую популярную бухгалтерскую программу 1С, разработанную российскими программистами. Согласно статистике, 98% работников организаций и предприятий, отвечающие за бухгалтерию, других программ не знают и не используют. Американские аналоги такого программного обеспечения стоят в несколько раз дороже, поэтому такой бездумный запрет может привести к параличу всей финансовой системы страны: люди перестанут получать зарплату и платить налоги, а и без того дырявый бюджет понесет потери. Все это приведет к усилению недовольства в обществе и создаст предпосылки для революционной ситуации.

Пока не понятно, кто из политиков на Украине может послужить локомотивом этого процесса, но, можно предположить, что на первые роли будет выдвинута Юлия Тимошенко. Ее позитивно воспринимают на Западе и у нее есть большой опыт переговоров с Россией.





Политолог Армен Гаспарян не взялся предположить, когда может начаться новый Майдан на Украине, назвав этот вопрос дискуссионным. Обычно от зреющего недовольства до всплеска революционной ситуации проходит от четырех месяцев до полугода. Другой вопрос, что Украина – сама по себе вся является революционной ситуацией и огонь может вспыхнуть в любую секунду и трудно предположить, что может послужить поводом для этого – провокационные действия полиции или закрытие крупного предприятия в одном из регионов.

"То, что сейчас происходит на Украине и может произойти – это не только проблема самой Украины, это затрагивает всех – и Европейский союз, который служил гарантом безопасности, и России, потому что все это происходит около наших границ", – заключил эксперт.

В свою генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин предположил, что пока Петр Порошенко и украинская элита своими решениями отодвигают Украину все дальше и дальше от России, боятся Майдана им не стоит. Единственное, что может им помешать и дальше вести такую политику, это серьезное недовольство со стороны олигархов ухудшающимся положением в экономической сфере и падением их доходов.





"Если это произойдет, то мы вскоре можем увидеть и второй Майдан", – сказал Данилин, отметив при этом, что даже наличие серьезных противоречий в украинском обществе и принятие властями безумных решений, пока не позволяет самоорганизоваться значительным протестным группам, тем более, что такие группы будут тут же обвинены властями в пророссийских взглядах.