Москву наградили престижной премией

Правительство Москвы получило самую авторитетную и престижную мировую премию Global Public Transport Awards, передает "Интерфакс". Награда была вручена за комплекс транспортных проектов. Генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта Алан Флауш отметил, что город показал огромные достижения по развитию транспортной системы. "В Монреале мы продемонстрировали наш комплексный подход и результаты работы общественного транспорта, МЦК и IT технологий. Эти проекты впервые отмечены столь высоко именно Международным союзом общественного транспорта", – щаметил заместитель столичного градоначальника Максим Ликсутов.

