У британского королевского гвардейца сдали нервы
"Чего не следует делать в Виндзорском замке", – гласит название ролика. Очевидцы рассказали, что мужчина хотел сфотографироваться на фоне гвардейцев, однако подошел слишком близко к воротам крепости. Этим он помешал военному закрыть их на замок. "Отойди!" – крикнул ему солдат королевского полка.
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