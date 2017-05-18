У британского королевского гвардейца сдали нервы

Пользователь Сети опубликовал на YouTube видео, демонстрирующее, как член королевской гвардии Великобритании накричал на туриста. Мужчина от испуга отдал честь солдату.

"Чего не следует делать в Виндзорском замке", – гласит название ролика. Очевидцы рассказали, что мужчина хотел сфотографироваться на фоне гвардейцев, однако подошел слишком близко к воротам крепости. Этим он помешал военному закрыть их на замок. "Отойди!" – крикнул ему солдат королевского полка.