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Общество

Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"

Фото: GLOBAL LOOK press/Mohannad Sabry
Некоммерческие организации, занятые проектами в гуманитарной сфере, сыграли важную роль в ходе так называемой арабской весны. Об этом заявил журналист-международник Евгений Примаков в ходе конференции "Экспорт демократии" и сетевые технологии в современном социально-политическом процессе".
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По его словам, на общественное мнение в ходе протестов в рамках "арабской весны" влияли именно неправительственные организации. "Это группы и организации, которые реально занимались полезными вещами: правами коптов, защитой прав женщин, проектами по улучшению городской среды, образовательными проектами", – сказал эксперт.

Аналитик отметил, что именно такая деятельность вызывала симпатии у населения. При этом Примаков утверждает, что всего с начала революции в Египте в январе 2011 года США потратили около 45 миллионов долларов на местные незарегистрированные НКО, работавшие в формате групп.

По словам Примакова, Соединенные Штаты при этом попали в ловушку, много лет поддерживая всевозможные ультраправые и ультраконсервативные организации. "Изначально со времен холодной войны США поддерживали консервативные течения и ультраправые организации", – сказал он.

Эксперт считает, что с помощью этих структур американцы надеялись противодействовать советскому влиянию и левым политическим силам. Политолог отмечает, что именно экстремистские организации оказались наиболее подготовленными для того, чтобы захватить контроль над улицей. "Именно поэтому экспорт демократии усилил экстремистские течения", – пояснил он.

Вместе с тем Примаков отмечает, что огромное влияние имели внутренние факторы. "Те проблемы, с которыми сталкивались страны региона (бедность, бесправие и огромная безработица со стороны трудоспособного населения, в первую очередь среди молодежи, коррупция правящих кругов, отсутствие социальных лифтов), – все это, безусловно, веские внутренние причины, которые создавали по-настоящему революционную ситуацию, прямо по классику", – подчеркнул он.

Конференция "Экспорт демократии" и сетевые технологии в современном социально-политическом процессе" организована Фондом исторической перспективы, Общероссийским общественным фондом охраны культурного наследия "Общественное достояние России" и РГГУ при грантовой поддержке Союза ректоров России. На ней обсуждаются проблемы сохранения суверенитета в контексте "экспорта демократии".

По словам ректора РГГУ Евгения Ивахненко, "экспорт демократии – это стратегия западного мира, которая всегда опиралась на силу и превосходство". "Можно считать, что Россия – то ли конечный пункт этой стратегии, то ли наиболее значимая ее цель; мы находимся в том пространстве, на которое выставлен этот вектор этой стратегии", – полагает он.

Автор: Иван Поляков18 мая 2017, 16:07

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