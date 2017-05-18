В Мытищах построят метро

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о разработке плана по строительству метрополитена в Мытищах. Соответствующее заявление глава региона сделал во время визита на завод "Метровагонмаш".

"Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах", – цитирует его ТАСС. Примерный срок работ политик не обозначил.