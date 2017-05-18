Выдра атаковала мужчину за съемку

Рори МакФерсон из Шотландии решил снять на видеокамеру замеченную на дороге выдру. Однако животное отреагировало неожиданно.

Выдра оказалась довольно агрессивной. Она стала преследовать мужчину и кусать его за обувь. Зверек успокоился только когда загнал Рори в автомобиль. Поведение животного насмешило пользователей Facebook. "Я больше не уверен, что мне нравится выдры!" – прокомментировал видеоролик автор. За пару дней пост шотландца был просмотрен более 570 тысяч раз.