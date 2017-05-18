В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском

Правоохранители пришли с обысками в центральный офис группы компаний "ПИК" в Москве. На месте работают сотрудники ФСБ.
Подъезд к офису перекрыли бойцы ОМОНа. "Сотрудники силовых структур никого не впускают и не выпускают из здания", – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
На фоне сообщений об обысках акции компании на Московской бирже резко упали в цене. По данным на 13:00, снижение составило 6%.
"ПИК" – крупная девелоперская и строительная компания. В организации трудятся 11 тысяч человек.
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