Хирурги подрались во время операции
К бурному выяснению отношений привело замечание хирурга в адрес ассистентки. Та возмутилась: якобы ошибок в ее профессиональных действиях не было.
В качестве аргумента женщина ударила коллегу. Хирург не остался в долгу и сбил ее с ног, сообщает Shanghaiist.
А в это время на операционном столе безмятежно лежал разрезанный пациент. Ему единственному было не до потасовки.
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