Хирурги подрались во время операции

Если бы пациент, преодолев наркоз, мог открыть глаза, он был бы немало удивлен. Врачи, которых ранее связывали близкие отношения, затеяли драку прямо во время операции.

К бурному выяснению отношений привело замечание хирурга в адрес ассистентки. Та возмутилась: якобы ошибок в ее профессиональных действиях не было.

В качестве аргумента женщина ударила коллегу. Хирург не остался в долгу и сбил ее с ног, сообщает Shanghaiist.

А в это время на операционном столе безмятежно лежал разрезанный пациент. Ему единственному было не до потасовки.