Самые странные имена детей в Москве

Столичные власти назвали самые необычные имена, которые давали детям жители Москвы в первом квартале 2017 года. В моду возвращаются редкие, но ранее распространенные в стране имена.

В Москве на свет в этом году появились мальчики Ахиллес и Лавр, Потап и два Фомы. Также в столицы родились две Юноны, две Сирены, две Офелии, а одна девочка получила имя Ума. Судя по всему, ее родители неравнодушны к творчеству режиссера Квентина Тарантино.

Возвращаются в моду и ранее распространенные, но на долгое время забытые имена. Так, среди редких имен можно увидеть популярную когда-то Зинаиду, сообщает "Газета.ru". Отмечается, что в первом квартале в двух московских семьях родились две Зинули. Среди странных для России имен были Франческа, Элизабет, Джулия, Паола и Ирис.

Напомним, ранее Госдума запретила называть детей странными именами. "Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь", – отметила автор законопроекта Валентина Петренко.

возможно, что современные родители выбирают странные имена по мотивам Гоголя. По крайней мере надеюсь только на это! — Мари не Кюри (@VseWriter) 23 января 2017 г.

Как писали Dni.ru, в качестве весомого аргумента депутат напомнила историю мальчика, который десять лет живет без документов. Его родители настаивают на регистрации имени БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года.