Король Нидерландов тайно шабашит пилотом

Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что тайно работает вторым пилотом на пассажирских самолетах нидерландской авиакомпании KLM. Ее услугами пользуются деловые люди.

Монарх рассказал о своей практике пилота. Виллем-Александр заявил, что совершал рейсы в Германию, Великобританию, Норвегию и другие страны Евросоюза. "Преимущество в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от лица капитана и команды", – цитирует его РИА ФАН.

Королю не приходится называть свое имя: по правилам он не обязан это делать. Форма и фуражка пилота удачно маскируют его, но некоторые пассажиры все же узнают монаршую особу по голосу.

Летом Виллем-Александр планирует пройти курсы повышения квалификации и научиться управлять лайнером Boeing 737. "Было бы приятно летать к новым пунктам назначения с большим числом пассажиров", – подчеркнул он.

Виллем-Александр был коронован в 2013 году, о его увлечении летным делом стало известно гораздо раньше. Обычно он садился за штурвал среднемагистрального Fokker 70 в качестве гостевого пилота, чтобы сохранить лицензию летчика, передает De Telegraaf.

В апреле 2017 года Виллему-Александру исполнилось 50 лет. Отметим, что в Нидерландах король выполняет в основном представительские функции.