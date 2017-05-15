Британцы испугались "падающих с неба" российских танков
Репетиция борьбы с силами НАТО – так определил таблоид Daily Star маневры в российской глубинке. На самом деле специалисты тестировали многокупольную систему, которая входит в состав новейших средств десантирования – парашютную платформу БМД-4М.
Эксперты уже отметили, что журналистка Рэйчел О’Донохью допустила в тексте серьезную ошибку. Она написала, что "российские танки буквально падают с неба", тогда как БМД-4М является боевой машиной десанта, пишет URA.RU.
Как сообщалось, 12 мая в Рязанской области прошли государственные испытания современных средств десантирования. Сразу несколько новейших боевых машин с максимальной загрузкой успешно достигли земли. Такого результата позволила достичь многокупольная система, общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Она и обеспечила безопасное снижение и приземление боевых машин.
Как подчеркнули в Минобороны России, после приземления БМД-4М военнослужащие и испытатели проверили их ходовые качества и работоспособность комплекса вооружения. В плане испытателей – еще более 20 подобных десантирований. Так что материал для панических статей британским журналистам обеспечен.
Как стало известно, российские военные с 15 по 19 мая проведут наблюдательные полеты над Великобританией, Северной Ирландией и США в рамках международного договора по открытому небу. Над Великобританией и Северной Ирландией пролетит Ан-30Б. Путь длиной в 2400 километров он проделает под присмотром британских специалистов, которые проконтролируют применение аппаратуры наблюдения и соблюдение договора.
Над территорией США пролетит Ту-154 М Лк-1. Отправной точкой маршрута длиной в 4250 километров станет аэродром открытого неба Трэвис в Калифорнии. На борту самолета будут находиться американские специалисты.
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