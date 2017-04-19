Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас

Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит на вооружение тактические ядерные боезаряды. Об этом со ссылкой на неподтвержденные источники сообщает издание The Diplomat.

Для этого танк придется модернизировать, пишет The Diplomat. Согласно источнику издания, на "Армату" планируется поставить новую 152-миллиметровую пушку 2А83 с разработанным специально под нее боезарядом.

Как пишет обозреватель Франц-Штефан Гади, мощность заряда пока не известна. Тем не менее она вряд ли будет высокой, чтобы не вызывать поражения находящихся неподалеку от танка дружественных подразделений. На сегодняшний момент пушка "Арматы" 2А82-1М имеет максимальную дальность стрельбы около семи километров. В случае, если на танк поставят 152-миллиметровую пушку 2А83, дальность стрельбы машины увеличится до восьми километров.

В таких условиях ядерный боезаряд должен иметь мощность не более килотонны, что составляет тысячу тонн в тротиловом эквиваленте. Разрыв такого снаряда создаст в эпицентре огненный шар шириной около 120 метров, который повредит в радиусе 300 метров всю технику вероятного противника. Пострадают и люди, которые получат ожоги третьей степени на расстоянии до 400 метров от эпицентра, а также дозу радиации, которая в итоге приведет к их гибели. "Это самый смертоносный российский танк", – отмечает издание.





Т-14 – новейший российский танк на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Машина была впервые представлена широкой аудитории во время Парада Победы в 2015 году. Т-14 – первый в мире танк в рамках концепции "сетецентрической войны". В нем использованы инновационные технологии "искажения сигнатуры", то есть искажения визуального образа в указанных диапазонах, затрудняющего для вероятного противника поиск и обнаружение танка.

Кроме того, машина оборудована комплексом активной защиты "Афганит", способным перехватывать даже противотанковые снаряды и, безопасно для окружающей танк пехоты и техники, ослеплять противотанковые управляемые ракеты путем использования дымометаллических завес или выжигания электроники их головок самонаведения за счет использования электромагнитного оружия.

Помимо этого, Т-14 оборудован динамическим бронированием "Малахит", способным отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт танка.

Западная пресса неоднократно публиковала хвалебные отзывы о новом российском танке. Так, британская газета Sunday Telegraph назвала машину революцией в танкостроении. "Мы не преувеличиваем, "Армата" – самое революционное качественное изменение в танкостроении за последние 50 лет. Неудивительно, что этот танк произвел настоящую сенсацию", – говорилось в материале.

Поставки Т-14 в российскую армию начались еще в сентябре прошлого года. Об этом на полях форума "Армия-2016" заявил гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко. Всего до 2020 года в войска должны поступить 2300 экземпляров новейшего танка, который планируется сделать основной боевой машиной отечественных сухопутных войск.

