Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии.

"Православную энциклопедию" также необходимо представлять на книжных выставках и ярмарках, предложил Володин. "Речь идет о том, что нам правильно было бы в том случае, если в энциклопедии описана жизнь епархии в конкретных регионах, то проводить презентацию соответствующих томов энциклопедии на региональном уровне. Когда речь идет о публикациях статей из жизни других стран, православных общин, более активно нам продвигать энциклопедию в этих странах", – сказал спикер Думы.

Популяризацию "Православной энциклопедии" Володин назвал одной из основных задач общественного совета. "Нам нужно постараться использовать, в том числе, и современные технологии, используя коммуникации с общественными институтами, – добавил политик.

Специализированная энциклопедия издается с 2000 года церковно-научным центром Русской православной церкви, основные задачи которого – благотворительная поддержка церковно-научных исследований, привлечение к исследованиям различных организаций и частных лиц, публикация результатов исследований.





Для содействия развитию центра были сформированы: наблюдательный совет во главе с патриархом Кириллом, попечительский совет возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, а общественным советом руководит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совместного заседания всех трех советов по изданию "Православной энциклопедии" сказал, что она является энциклопедией мирового христианского знания, а не только Русской православной церкви.





"Православная энциклопедия – это не энциклопедия РПЦ. Это всемирная энциклопедия не только православия, а вообще о тех сферах человеческой жизни, которые имеют отношение к духовному измерению", - сказал Кирилл.

По словам патриарха, издание затрагивает важные интеллектуальные составляющие знания "в области философии, истории, краеведения и всего того, что необходимо современному человеку". "Конечно, ценность такого издания очень велика", – добавил он.