Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента.

Вручая подарок, спикер Думы отметил, что российские писатели сравнивали Марин Ле Пен с Жанной д'Арк. "И я хотел бы подарить книгу, которая недавно у нас вышла", – сказал Вячеслав Володин.

Во время встречи председатель Госдумы и лидер французской партии подчеркнули необходимость улучшения российско-французских отношений в политической, гуманитарной и экономической сферах. Володин высоко оценил позицию Ле Пен по вопросам развития двусторонних связей и пригласил ее в качестве европарламентария принять участие в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Кандидат в президенты Франции со своей стороны подтвердила резко отрицательное отношение к санкциям ЕС в отношении России, назвав их дипломатией угроз и шантажа, и рассказала о своем видении основных внешнеполитических проблем, включая борьбу с террористами в Сирии и ситуацию на Украине.





"Я намерена добиваться отмены черных списков, запрещающих некоторым гражданам России и ряду российских парламентариев посещать страны Евросоюза", – заявила она.

"Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю непродуктивными. Запрет парламентариям разговаривать друг с другом – это грубое попрание демократических прав", – отметила Марин Ле Пен.

По мнению лидера "Национального фронта", признающей право России на Крым и активно выступающей против антироссийских санкций, сейчас нет никаких поводов для враждебности к России. "Наши страны должны поддерживать и развивать отношения, связывающие Россию и Францию с давних времен, ведь эти отношения всегда развивались и в культурной, и в торговой, и в энергетической, и в гуманитарной сферах", – отметила Ле Пен.





Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета нижней палаты российского парламента по международным делам, в заседании которого она приняла сегодня участие. Это уже не первый визит лидера "Национального фронта" в Россию в контексте традиционного межпарламентского сотрудничества.

Визит Марин Ле Пен в Москву состоялся меньше чем за месяц до первого тура президентских выборов во Франции. Напомним, что выборы пройдут в два этапа – 23 апреля и 7 мая.