"Евровидение" изменило себе ради тяжелобольного артиста Сальвадора Собрала. Португальский певец выйдет на сцену только во время генеральной репетиции и в полуфинале.

Представитель Португалии на "Евровидении" Сальвадор Собрал серьезно болен с рождения – у 27-летнего исполнителя порок сердца. Поэтому артист не может принять участие в конкурсе на общих основаниях. К примеру, Сальвадор пропустит репетиции получифнала и прибудет в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменит родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois Луиза, передает Zap.

Отметим, что семья артиста заранее предупредила руководство конкурса, и то пошло навстречу близким Сальвадора, разрешив появиться на "Евровидении" лишь буквально в самый последний момент. Впрочем, общественность весьма неоднозначно относится ко всей этой ситуации.

В частности, пока одни обсуждают "чрезмерную гибкость" руководства Международного музыкального конкурса "Евровидение", другие задаются вопросом, зачем надо было отправлять на песенное соревнование исполнителя, сердце которого может остановиться в любой момент. Третьи зубоскалят, говоря, что Сальвадора специально послали на конкурс, чтобы "вышибить слезу" у мира.

К слову, в своей музыкальной композиции для "Евровидения" Сальвадор Собрал как раз споет о сердце, которое, согласно тексту, "все выдержит и сможет любить за двоих".

Напомним, в России "Евровидение" уже не первый месяц сопровождают скандалы, один громче другого. Все началось с того, что в конце марта украинские власти объявили о запрете на въезд в страну представительницы России Юлии Самойловой. Служба безопасности объяснила это тем, что певица выступила в Крыму в 2015 году. Власти Незалежной предлагали заменить Юлию или выступить удаленно, не пересекая территорию Украины. Однако Россия отказалась от обоих вариантов. Вскоре "Первый канал" отказался от трансляции конкурса "Евровидения". Поклонники смогут увидеть трансляцию лишь на официальном сайте и видеоканале конкурса.