Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"

Российские звезды остались без вечеринки в честь "Евровидения" в Киеве. Мероприятие, которое должно было состояться 21 апреля, отменили из-за нестабильной политической ситуации.

Pre-party для российской делегации на "Евровидении" должно было состояться в "Вегас Сити Холле". Из-за политических перипетий организаторы вечеринки для звезд были вынуждены ее отменить.

"Мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017 года, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией", – сообщили в пресс-службе "Вегас Сити Холла". Кроме того, на решение организаторов повлияло отсутствие официального решения по участию российской делегации в крупном песенном конкурсе.

Напомним, украинские власти отказались допускать до участия в "Евровидении" в Киеве российскую певицу Юлию Самойлову. Ей был запрещен въезд в Украину из-за того, что она приезжала в Крым.

После этого российские телеканалы отказались транслировать мероприятие. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст рассказал, что был вынужден пожертвовать огромными рейтингами.

По словам руководителя канала, сначала россияне не интересовались "Евровидением". "Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени – участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 миллионами других европейцев, посылать на конкурс своих участников", – считает Эрнст.