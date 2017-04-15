В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"

Украинские власти не могут смириться с тем, что песенный конкурс "Евровидение" не будет транслироваться в России. Местные власти выразили уверенность, что россияне будут смотреть выступление исполнителей по спутниковой связи.

Отказ российских федеральных каналов транслировать "Евровидение" стало шоком организаторов конкурса в Киеве. Спустя сутки местные власти нашли утешение: они предположили, что рейтинг шоу не опустится, потому что россияне будут смотреть выступления по спутниковой связи.

"Миллионы россиян будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал", – считает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Видеообращение по этому поводу политик опубликовал в социальной сети Twitter.

Примечательно, что настроения многих россиян противоречат заявлениям украинского вице-премьера. Например, недавно в сети появилась петиция, создатели которой протестовали против проведения "Евровидения" в Киеве. Негативное отношение к конкурсу после запрета на участие в нем представительницы России Юлии Самойловой высказывают и в социальных сетях.

Как писали Dni.Ru, Служба безопасности Украины закрыла певице Юлии Самойловой въезд в страну 22 марта. Причиной такого решения стал ее визит в Крым в 2015 году, что власти Незалежной посчитали нарушением государственной границы.

Затем украинские власти выдвинули ультиматум: они потребовали, чтобы Россия заменила представителя на конкурсе. В Москве ответили бойкотом мероприятия и отказались транслировать его на территории страны.