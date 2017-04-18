Число пассажиров МЦК превысило 55 миллионов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом достижении городской транспортной сети. По его словам, 18 апреля Московским центральным кольцом воспользовался 55-миллионный пассажир.

Останавливаться на достигнутом столичные власти не намерены: они планируют усилить эффективность общественного транспорта. "С мая сократим интервал движения поездов и увеличим пропускную способность еще на 20%", – пообещал на своей странице в Twitter градоначальник.