Число пассажиров МЦК превысило 55 миллионов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом достижении городской транспортной сети. По его словам, 18 апреля Московским центральным кольцом воспользовался 55-миллионный пассажир.
Останавливаться на достигнутом столичные власти не намерены: они планируют усилить эффективность общественного транспорта. "С мая сократим интервал движения поездов и увеличим пропускную способность еще на 20%", – пообещал на своей странице в Twitter градоначальник.
Сегодня #МЦК перевезло 55-миллионного пассажира. С мая сократим интервал движения поездов и увеличим пропускную способность еще на 20%— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 апреля 2017 г.
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