Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь

В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов.

Журналистам удалось выяснить, что следы этой провокации ведут на Украину. Издание Ruposters изучило группу "ВКонтакте", созданную специально под готовящуюся акцию 2 апреля и выяснило, в частности, что при помощи сети фейковых аккаунтов активно продвигается сообщество, в котором собираются средства на кошелек платежной системы Qiwi, с украинским номером, начинающимся с +83.

Призывы выходить на различные акции протеста, в том числе и в столице, стали раздаваться в социальных сетях несколько дней назад. Помимо приглашений приходить, выдвигались и требования прекращения военных операций в Сирии и на Украине, оправдания Алексея Навального, моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта, возобновления губернаторских выборов, ну и разумеется, развития борьбы с коррупцией и преследования тех, о ком сообщал Навальный в своих так называемых расследованиях.

Свою причастность к созданию подобных сообществ в соцсетях отрицают в "Яблоке", "Парнасе" и "Открытой России" Михаила Ходорковского. Также открестился от этой провокации и основатель движения "Новая оппозиция" Марк Гальперин, который вместе с несколькими единомышленниками время от времени устраивает в знак протеста прогулки по улицами российских городов.

Несмотря на это, на оппозиции все равно лежит определенная доля ответственности: ведь именно она призывала выйти 26 марта на "мирные демонстрации и митинги", которые в ряде случаев были не согласованы с властями.





Как полагают в экспертном сообществе, в готовящейся провокации имеется доля вины и самого Навального, хотя прямого отношения к ней он не имеет.

"Организация подобных групп носит явно провокационный характер, их цель создать видимость массовости протеста в стране, а не реально провести митинг 2 апреля", — сказал в интервью "Московскому комосомольцу" директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В любом случае, кто бы ни стоял за организаторами таких групп, Навальный совершил глобальную ошибку при подготовке к митингу. Чтобы увеличить массовость своей акции, он привлек на нее большое количество народа, реально не понимающего, для чего этот митинг нужен. По личному убеждению Мухина, большинство молодежи пришла просто посмотреть на незаконные протесты, а со стороны казалась как их полноправная часть.





"Привлечение народа такими методами – это маргинальная политика, второй раз повторить все это вряд ли удастся. В любом случае, в действиях создателей групп в соцсетях, призывающих молодежь прийти на новый митинг, сейчас будут разбираться спецслужбы. Но родителям в данный момент также нужно усилить контроль за своими детьми, чтобы они не стали жертвами провокаций, которые могут привести к серьезным последствиям", – считает Мухин.

Преследуя сугубо личные политические цели, Навальный выпустил очень опасного джина. Нельзя играть с массами, призывая их на несанкционированные митинги. Рано или поздно попытки несанкционированных митингов и впрямь могут привести к результатам так называемого "Евромайдана", а именно – к гибели ни в чем неповинных молодых людей и сотрудников полиции, у которых тоже есть матери, считает политолог Владимир Киреев. "Любой незаконный протест, какие бы цели он не преследовал, может запросто выйти из-под контроля его организаторов. Поэтому я советую господину Навальному в следующий раз проводить митинги там, где разрешается властью, а не где ему хочется", – сказал Киреев.

Между тем, Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России. Дело в том, что ни одной заявки на проведение каких-либо протестных акций столичная мэрия не получала.

Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие. В связи с этим полиция предупреждает, что проведение такой акции не было санкционировано. Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, подчеркнули в ГУВД Москвы.

Напомним, что любые массовые мероприятия на Красной площади согласовываются на уровне главы государства. Так что призывы выйти на нее 2 апреля заведомо являются провокацией. И российские организаторы прекрасно об этом осведомлены. А вот граждане других государств могут и не знать некоторых нюансов.