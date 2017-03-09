Беременную украинку арестовали за внебрачный секс с африканцем

Власти ОАЭ арестовали гражданку Украины за сексуальную связь вне брака. Узнав о ее беременности, врачи сразу вызвали полицию.

В Дубай 27-летняя гражданка Украины Ирина и ее 29-летний жених из ЮАР Эмлин прилетели на отдых. Почувствовав сильные боли в животе, девушка обратилась к местным врачам, передает Mirror.

В ходе осмотра выяснилось, что туристка беременна. Персонал клиники тут же сообщил об этом в полицию: интересное положение явилось результатом внебрачной связи, которая в ОАЭ считается уголовным преступлением.

Стражи порядка арестовали пару, но официальные обвинения пока не выдвинуты. Родители Ирины и Эмлина ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Посольство Украины прилагает усилия к тому, чтобы молодых людей депортировали или разрешили им пожениться.

Подобные инциденты в ОАЭ происходят довольно часто. В 2016 году в Дубае была арестована британка, заявившая об изнасиловании. Полицейские решили, что она нарушила закон, вступив в сексуальную связь вне брака.