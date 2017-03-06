Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец
Как отметила Кузнецова, важную роль в освобождении Чудновец сыграла общественная позиция. "Многие недоумевали по поводу этого решения", – сказала уполномоченный по правам ребенка.
При этом она отметила, что в результате вступившего в силу приговора под угрозой была судьба малолетнего ребенка Чудновец. "Осуждение мамы грозило ему пребыванием в детском доме. Самое главное, что теперь суд принял решение, благодаря которому ситуация исправлена: виновные наказаны, а мама вернется к ребенку", – прокомментировала ситуацию Кузнецова.
Ранее Евгения Чудновец была признана виновной за распространение детской порнографии. Как сообщалось, она сделала репост видеоролика в одной из соцсетей, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Судя по видео, он подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чудновец же сделала репост записи, чтобы привлечь внимание общественности к факту жестокого обращения с ребенком.
Стоит отметить, что изначально прокурор требовал для подсудимой пяти лет лишения свободы. Суд же приговорил ее к шести месяцам заключения. Дело вызвало широкий общественный резонанс, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить объективность дела Чудновец.
В декабре прошлого года Курганский областной суд снизил срок заключения бывшей воспитательнице до пяти месяцев. После этого Генпрокуратура направила в Верховный суд кассационное представление о пересмотре приговора.
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