Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор

Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru". Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат воспитательницы ранее обещал, что помимо отмены приговора, его подзащитной выплатят компенсацию и принесут извинения. Напомним, воспитательница детского сада и мать малолетнего ребенка Евгения Чудновец была осуждена Катайским районным судом Курганской области на шесть месяцев колонии. На своей странице "ВКонтакте" женщина сделал репост с записью издевательств над ребенком, чтобы обратить внимание общественности на происходящее. Ее же обвинили в распространении детской порнографии.

