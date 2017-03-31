Что россиянам нужно для счастья

Согласно результатам опроса россиян, добиться успеха в жизни крайне тяжело. В то же время они считают, что главное – это уберечься от стресса.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, залогом успешной жизни является "знание Уголовного кодекса" и отказ от еды и воды. "Деньги, бабы, рок-н-ролл" также помогли нескольким респондентам наладить свою судьбу, передает газета "Известия". При этом счастье жители нашей страны охарактеризовали кратко: "кошка, банька, лес и должность магистра масонов".

Многие респонденты оказались очень любвеобильными. Россияне отметили, что они знакомятся с противоположным полом "регулярно и повсеместно". Некоторые мужчины подчеркнули, что их возлюбленные сами "взяли их в плен". Назвать какое-либо идеальное конкретное место для знакомства они, впрочем, не смогли.

Также участники опроса поделились своими методами спасения от стресса. По их мнению, необходимо поехать на дачу, почистить картошку, выпить молока и сыграть в пинг-понг. Помимо этого, помогает и просмотр новостей, но не слишком длительный – иначе настроение может наоборот ухудшиться.

Счастье - это когда родные и очень близкие тебе люди здоровы. Остальное отремонтируем, выбросим, купим, забудем. — Крепкий цитатник (@_RealGuy_) 27 марта 2017 г.

Среди главных проблем, из-за которых у россиян возникает стресс, – замужество и городской шум. Также респонденты пожаловались на плохую экологию, промышленность и гомеопатию.

Счастье — это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе. #мысли — mr. Anderson (@mr4fourth) 28 марта 2017 г.

Добавим, что многие россияне не только верят в колдовство, но и знают, как от него уберечься. Для этого необходимо "скрестить руки-ноги", "вымыть солью пол" и "посадить осину". Однако для полной защиты от темных сил следует "изменить себя и стать прозрачным".

счастье-это когда с заложенным носом делаешь резкие движения, а затем неожиданно так открывается нос, можно норм дышать на несколько секунд) — �� (@varlamzz) 28 марта 2017 г.

Напомним, в 2016 году жители России рассказали, что считают основными угрозами теракты и интернет-мошенничество. Также граждане боятся ДТП, кражи денег и персональных данных, нападения на улице и ограбления квартиры.