Что россиянам нужно для счастья
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, залогом успешной жизни является "знание Уголовного кодекса" и отказ от еды и воды. "Деньги, бабы, рок-н-ролл" также помогли нескольким респондентам наладить свою судьбу, передает газета "Известия". При этом счастье жители нашей страны охарактеризовали кратко: "кошка, банька, лес и должность магистра масонов".
Многие респонденты оказались очень любвеобильными. Россияне отметили, что они знакомятся с противоположным полом "регулярно и повсеместно". Некоторые мужчины подчеркнули, что их возлюбленные сами "взяли их в плен". Назвать какое-либо идеальное конкретное место для знакомства они, впрочем, не смогли.
Также участники опроса поделились своими методами спасения от стресса. По их мнению, необходимо поехать на дачу, почистить картошку, выпить молока и сыграть в пинг-понг. Помимо этого, помогает и просмотр новостей, но не слишком длительный – иначе настроение может наоборот ухудшиться.
Счастье - это когда родные и очень близкие тебе люди здоровы. Остальное отремонтируем, выбросим, купим, забудем.— Крепкий цитатник (@_RealGuy_) 27 марта 2017 г.
Среди главных проблем, из-за которых у россиян возникает стресс, – замужество и городской шум. Также респонденты пожаловались на плохую экологию, промышленность и гомеопатию.
Счастье — это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе. #мысли— mr. Anderson (@mr4fourth) 28 марта 2017 г.
Добавим, что многие россияне не только верят в колдовство, но и знают, как от него уберечься. Для этого необходимо "скрестить руки-ноги", "вымыть солью пол" и "посадить осину". Однако для полной защиты от темных сил следует "изменить себя и стать прозрачным".
счастье-это когда с заложенным носом делаешь резкие движения, а затем неожиданно так открывается нос, можно норм дышать на несколько секунд)— �� (@varlamzz) 28 марта 2017 г.
Напомним, в 2016 году жители России рассказали, что считают основными угрозами теракты и интернет-мошенничество. Также граждане боятся ДТП, кражи денег и персональных данных, нападения на улице и ограбления квартиры.
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