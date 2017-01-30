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Россияне стали меньше бояться войны
"Индекс страха" военных действий в декабре 2016 года составил 14 пунктов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В январе того же года показатель достигал 23 единиц.
Второе место в "карте страхов" занял вариант "Стали слишком дорогими или исчезли из продажи привычные товары, обесценились сбережения". Впрочем, этот показатель за год также снизился с 19 до десяти пунктов.
Разгул преступности и столкновения внутри страны перешагнули нулевой барьер и достигли отрицательных значений. "Индекс страха" злоумышленников упал с трех пунктов до минус одного, обеспокоенность беспорядками внутри страны – с нуля до минус семи.
Меньше всего россияне боятся потери работы и семейных конфликтов. Страх проблем с трудоустройством снизился с -23 до -29, опасения ссор с близкими – до -50.
Если опоздал на работу, объяснение "Временно потерял смысл жизни" прокатит?— Осип Матвей (@OsipMatvey) 6 января 2017 г.
Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил, что декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев. Он назвал основные факторы ослабления актуальности доминантных страхов.
"Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре-декабре. Они услышаны и отрефлексированы", – пояснил Мамонов. Отметим, что сильнее всего россияне боялись вооруженных конфликтов в октябре (25 пунктов), а подорожания цен – в марте 2016 года (22 пункта).
Опрос проводился 24-25 декабря 2016 года. Для составления "карты страхов" социологи опросили 1600 человек в 130 населенных пунктах по всей России.
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