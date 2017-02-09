Ученые доказали умственное превосходство первенцев

Эдинбургские ученые объяснили умственное превосходство первого ребенка в семье над их младшими братьями и сестрами. Такая тенденция развивается у детей с первых лет.

По мнению исследователей, первенцы получают большую стимуляцию развития от родителей, чем последующие дети. Взрослые тщательно занимаются с мышлением ребенка, начиная с его малых лет.

В то же время с каждой последующей беременностью матери идут все на больший риск при рождении и воспитании детей. Курение табака и употребление алкоголя при появлении второго ребенка ограничивается слабее, и на его воспитание уделяется уже не так много времени. Родители читают с ним гораздо реже, не учат его игре на музыкальных инструментах и так далее, сообщает британское издание Metro.

Ученые исследовали умственное развитие около пяти тысяч детей до достижения ими 14-летнего возраста. Эксперты оценивали их способность к чтению и словарный запас каждые два года. Также специалисты исследовали поведение родителей в отношении детей и наблюдали, насколько оно зависит от количества и "очередности" детей.

Результаты исследования подвел доктор Ана Нуэво-Чикоро из Эдинбургского университета. "Изменения в поведении родителей достаточно объясняют наблюдаемые различия в образовании и места на рынке труда в зависимости от очередности рождения", – заявил исследователь.

Напомним, ранее ученые установили, каким образом можно воспитать ребенка-гения математики. Дети гораздо лучше справляются с решением задач, если в это время они двигают всем своим тело.