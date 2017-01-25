Ученые объяснили разницу между "совами" и "жаворонками"

Бытует мнение, что ночной образ жизни может привести к нарушениям циркадного ритма и другим серьезным проблемам со здоровьем. Однако последние исследования ученых показали: "совы", как правило, умнее и счастливее тех, кто по утрам легко вскакивает по первому звонку будильника.

Ученые Сатоси Канадзава и Кайя Перина выявили связь между высоким интеллектом и смещенным циркадным ритмом. Они полагают, что умные люди чаще ведут ночной образ жизни.

Кроме того, если человек по утрам пытается поспать еще несколько минут, неоднократно переставляя будильник, это означает, что он слушает потребности своего организма. Таким образом он игнорирует жесткий распорядок дня, которым, как считается, в современном мире распоряжаются "жаворонки". Такие люди преследуют свои стремления и ищут собственные пути решения проблемы, что и делает их более творческими и независимыми, пишет Independent.



Кроме того, полуночники зачастую счастливее "жаворонков". В ходе недавнего исследования в университете Саутгемптона ученые сравнивали социально-экономическое положение тысячи мужчин и женщин. В результате выяснилось, что в целом "совы" имеют больший доход и более комфортную жизнь нежели "жаворонки".

Однако эти выводы не касаются любителей валяться в постели по 12 и более часов, отмечают ученые. Они предупреждают: слишком долгий сон вреден и даже опасен для здоровья, и люди, подверженные ему, рискуют преждевременно умереть.

Между тем ранее у любителей посидеть допоздна ученые обнаружили повышенную склонность к лишнему весу. Как писали Dni.Ru, исследователи в частности установили, что у детей-"сов" риск ожирения в полтора раза выше, чем для "жаворонков".